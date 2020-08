Decreto Rilancio: De Lise (Ungcec), governo proroghi scadenza contributi a fondo perduto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Lise ha aggiunto: "Speriamo che almeno su questo versante non ci facciano viaggiare ancora a fari spenti. Questa normativa ha registrato ben 7 passaggi dalla stesura originaria, tra circolari di chiarimenti e modifiche. Eppure, ancora mancano moltissimi elementi come una lista dei comuni interessati. La richiesta del contributo in assenza delle condizioni, determina l'applicazione di sanzioni amministrative e penali. Professionisti e contribuenti sono lasciati, ancora una volta, nella più totale incertezza". Infine Matteo De Lise ha concluso: "Ma soprattutto: se è vero che lo Stato non ha idea di quali Comuni siano interessati, ne consegue inequivocabilmente che non può avere idea nemmeno di quanti contribuenti chiederanno il contributo in questione. Ci sembra un elemento sul quale riflettere". (Ren)