Energia: Gwec, produzione eolica offshore mondiale da 29 Gw ai 234 Gw entro il 2030

- Il mercato mondiale dell'energia eolica marina sta crescendo al ritmo del 24 per cento ogni anno dal 2013 e si prevede che si passerà dagli attuali 29 Gw ad oltre 234 Gw nel 2039. E' quanto emerge dal rapporto del Consiglio mondiale per l'energia eolica (Gwec). Pubblicato oggi, il rapporto fornisce una panoramica completa del settore a livello mondiale con gli ultimi dati e analisi sulla crescita del mercato e le previsioni del settore fino al 2030. Il 2019 è stato un anno record con 6,1 Gw di nuova capacità installata a livello mondiale con una capacità complessiva di 29,1 Gw. A dominare il mercato è la Cina (2,4), seguita da Regno Unito (1,8) e Germania (1,1). L'Europa rimane, fino a questo momento, il più grande mercato, con il 75 per cento di tutte le installazioni a livello mondiale. Secondo l'amministratore delegato di Gwec, Ben Backwell, "i governi di tutto il mondo riconoscono il ruolo che la tecnologia può svolgere nell'avviare la ripresa economica post-Covid-19 attraverso investimenti su larga scala, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo economico nelle comunità costiere". Secondo il rapporto nei prossimi 10 anni gli investimenti nel settore genereranno quasi 1 milione di posti di lavoro. Mentre il direttore di Gwec, Feng Zhao, ha sottolineato come l'energia eolica offshore galleggiante "ha già dimostrato di essere accessibile, scalabile e a zero emissioni di carbonio".(Spm)