Fase 3: Coldiretti, con frontiere bloccate è Sos vendemmia

- E’ allarme nelle campagne italiane dove la vendemmia è alle porte con gli stagionali bloccati nei Paesi d’origine dalle misure anti coronavirus e le aziende a corto di personale alle quali serve subito una radicale semplificazione del voucher agricolo per ridurre la burocrazia e consentire anche a percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei lavori nelle campagne in un momento in cui tanti sono in cassa integrazione e le fasce più deboli della popolazione sono in difficoltà. E’ quanto afferma la Coldiretti alla vigilia della vendemmia 2020 segnata dalle misure di sicurezza anti contagio e dalle difficoltà di spostamento degli oltre centomila gli stagionali agricoli che arrivano dalla Romania in Italia ai quali si aggiungono più di diecimila cittadini bulgari. Il necessario vincolo della quarantena ha frenato gli arrivi di lavoratori stranieri per la vendemmia che tradizionalmente inizia in Italia ad agosto e - precisa l'organizzazione agricola in una nota - prosegue a settembre ed ottobre con la raccolta delle grandi uve rosse autoctone Sangiovese, Montepulciano, Nebbiolo e che si conclude addirittura a novembre con le uve di Aglianico e Nerello. (segue) (Com)