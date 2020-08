Roma: Tozzi (Fd'I), asflto dove c'erano sampietrini, Raggi distrugge storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'asfalto su via IV Novembre in sostituzione dei sampietrini "conferma la campagna ideologica e miope del sindaco Raggi con la complicità della Alfonsi, contro la storica pavimentazione romana". È quanto dichiara in una nota Stefano Tozzi capogruppo di Fratelli d'Italia nel Municipio I. "Si rimuove il selciato su una strada a grande scorrimento nel centro storico e si mette una gettata d'asfalto con il rischio di trasformarla in una pista da Formula 1. Ma in tutto questo c'è il silenzio assordante anche della Alfonsi Presidente di un municipio che ricordiamo è patrimonio mondiale dell'Unesco. Se questo è il senso degli interventi atti a riqualificare la nostra città riteniamo che l'asse Raggi-Alfonsi rischi di distruggere il decoro del Centro di Roma. Come Fratelli d'Italia presenteremo una mozione per desistere da questo sciagurato progetto".(Com)