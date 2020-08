Centrodestra: Idea-Cambiamo diventa formalmente una componente gruppo Misto Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio stampa della componente Idea-Cambiamo! al Senato comunica, in una nota, che "'Idea e Cambiamo', la denominazione in cui si riconoscono i senatori Massimo Berutti, Gaetano Quagliariello e Paolo Romani, diventa formalmente una componente del gruppo Misto al Senato, secondo quando comunicato ufficialmente dalla presidenza del gruppo stesso. Il riconoscimento - si legge nella nota - dà conto di un percorso politico che ha visto il movimento Idea candidare ed eleggere un senatore, Gaetano Quagliariello, e garantisce visibilità e agibilità politica all'interno dell'Aula parlamentare al movimento Cambiamo con Toti di cui fanno parte i tre senatori. Un passaggio formale, dunque", conclude la nota, "che può rappresentare quel primo passo necessario per la ricostruzione di un'area fondamentale affinché il centrodestra torni ad essere maggioritario e vincente". (Com)