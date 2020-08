Rifiuti: Ciacciarelli (lega), Pd tratta provincia Frosinone per pattumiera del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ormai evidente, secondo il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega), "che la giunta regionale abbia scambiato la provincia di Frosinone, e l'ho detto a chiare lettere all'onorevole Mauro Buschini, come ammortizzatore per smaltire i rifiuti nel Lazio. Il Partito democratico -continua nella nota Ciacciarelli-, da un lato finge di elargire risorse per la bonifica della Valle del Sacco e dall'altro continua a riempire la Ciociaria di rifiuti, da nord a sud. Questo territorio ha già dato in termini di sostenibilità ambientale; c'è una comunità quella del comune di San Vittore, giustamente preoccupata dalle avvisaglie di un ulteriore potenzia mento dell'impianto di termovalorizzazione sul territorio stesso. C'è bisogno di chiarezza. Fin quando Roma non sarà autosufficiente, Frosinone dovrà smaltire. A San Vittore si sta registrando un aumento esponenziale dell'arrivo dei rifiuti dall'azienda Saf e addirittura Acea, azienda privata, sta portando avanti una serie di azioni e, soprattutto, richieste per potenziare l'impianto stesso. Questa Giunta Regionale ha in mente di iniziare a pensare ad altri territori e non sempre a Frosinone per risolvere il problema dei rifiuti del Lazio? Sembrerebbe di no considerato che il Pd in aula ha bocciato un emendamento che mirava a bloccare l'ampliamento del termovalorizzatore di San Vittore. Ripeto, in provincia di Frosinone siamo stanchi di essere considerati da Zingaretti la pattumiera di Roma e di questa regione!". (Com)