Italia-Turchia: ministro Esteri Di Maio a colloquio con omologo Cavusoglu

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l'omologo turco, Mevlut Çavusoglu, nel corso del quale i due ministri hanno manifestato il comune intento di rafforzare la cooperazione tra Italia e Turchia, basandosi su un’agenda positiva. Lo riferisce una nota della Farnesina. In questo quadro, la commissione congiunta per il commercio e l'economia, di cui Di Maio ha discusso la scorsa settimana con la ministra del Commercio della Turchia, sarà il primo evento in programma in vista dell’organizzazione di un prossimo vertice intergovernativo tra i due paesi. I due ministri hanno inoltre concordato sulla necessità di continuare a sostenere l’azione dell’Alto rappresentante per la politica estera Borrell per portare avanti un dialogo costruttivo tra Ue e Turchia che, tra le altre cose, conduca ad una de-escalation delle tensioni nel Mediterraneo orientale, favorendo sicurezza e cooperazione nella regione. A questo riguardo Cavusoglu ha espresso forte apprezzamento per la posizione equilibrata e costruttiva che l’Italia ha sempre tenuto sul tema delle risorse energetiche del Mediterraneo orientale e, più in generale, sulle relazioni tra Ue e Turchia. (Com)