Coronavirus: Moderna in trattativa con diversi Paesi per fornitura del vaccino sperimentale

- L'azienda statunitense di biotecnologie Moderna è in trattativa con diversi Paesi per la stipula di accordi di fornitura del suo vaccino sperimentale contro il coronavirus. Lo ha reso noto la stessa società in un comunicato, aggiungendo di aver già ricevuto circa 400 milioni di dollari in depositi per potenziali forniture. “Rivolgendoci a una platea commerciale, riconosciamo la necessità di un prezzo responsabile di fronte alla pandemia”, ha dichiarato l'amministratore delegato di Moderna, Stephane Bancel. La società, che non ha farmaci sul mercato, ha ricevuto quasi 1 miliardo di dollari dal governo degli Stati Uniti nell'ambito di un piano per accelerare lo sviluppo del vaccino. La scorsa settimana Moderna ha annunciato l'inizio della terza fase di sperimentazione su 30 mila persone per testare l’affidabilità del suo vaccino, ultimo ostacolo prima dell'approvazione normativa, e ha ventilato l’ipotesi che il presidio possa essere pronto per l'uso diffuso entro la fine di quest'anno. (Nys)