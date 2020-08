Decreto Agosto: Villarosa (M5s), no a stralcio cedolare secca da testo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze Alessio Villarosa, del Movimento cinque stelle, rileva che "la crisi post emergenza Covid-19 ha fatto emergere la necessità di aiutare le imprese con la riduzione dei costi e delle imposte 'fisse', ovverosia a prescindere dalla capacità reddituale. Il presidente Conte, anche in seguito al confronto con gli esponenti di Confedilizia durante gli Stati generali - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota -, ha mostrato particolare apprezzamento per la cedolare secca per gli immobili ad uso non abitativo. Ho quindi fortemente sostenuto - durante le riunioni di maggioranza e governative - l’adozione di questa misura nel decreto legge Agosto. Sembra che il ministro Gualtieri abbia chiesto lo stralcio della mia proposta dal testo del decreto da sottoporre al vaglio del Consiglio dei ministri. Chiederò - annuncia Villarosa - al ministro Gualtieri un chiarimento, anche in considerazione della necessità di intervenire immediatamente nel decreto legge Agosto. Sarebbe un errore sostituire questa misura - particolarmente gradita anche al presidente Conte - con diverse esigenze, meno prioritarie e, soprattutto", conclude il sottosegretario al Mef, "meno rilevanti per il tessuto economico e sociale del Paese". (Com)