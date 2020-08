Migranti: Meloni, qualcuno vorrebbe fare dell’Italia il campo profughi d’Europa, noi ci battiamo per impedirlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni scrive su Facebook: "La famosa solidarietà della Germania nei nostri confronti. Aerei che da Stoccarda scaricano immigrati irregolari a Milano. Con buona pace della Lombardia, la regione più colpita dall’emergenza sanitaria. Nel frattempo, sapete quanti sono gli immigrati irregolari sbarcati in Italia dalle navi Ong (spesso tedesche) che la Germania ha accettato di ricollocare in tutto il 2020? Zero. Qualcuno vorrebbe fare della nostra Nazione il campo profughi d’Europa - conclude Meloni -. Noi ci battiamo per impedirlo". (com)