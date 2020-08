Roma Multiservizi: De Priamo (Fd'I), su Global Service linea Giunta rischia disastro sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Raggi attraverso il direttore generale di Roma Capitale Giampaoletti, da lei delegato sulla vicenda Global Service Multiservizi, ha intrapreso una linea di mancanza di dialogo con i lavoratori e di insistenza sulla strada della 'newco' senza attendere l'esito dei numerosi ricorsi pendenti". E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio. "Una scelta che potrebbe determinare un disastro nell'imminenza del nuovo anno scolastico. Come mai tanta insistenza su un percorso che non produce certo grandi cambiamenti per il servizio né per le condizioni dei lavoratori? E la scelta di trasformare in una scatola vuota una società a maggioranza Ama che riflessi avrà sulla già disastrata municipalizzata dei rifiuti? Tutte domande che lasciano molti dubbi e preoccupazioni sulle conseguenze della linea intrapresa dai grillini".(Com)