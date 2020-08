Libia: Sereni, situazione sul terreno continua ad essere complessa e intricata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, la viceresponsabile della Farnesina ha inoltre sottolineato che tutte le interferenze esterne devono “cessare immediatamente”, notando le perduranti violazioni dell’embargo Onu sui migranti. In questo contesto, Sereni ha ricordato che l'operazione Eunavfor Med Irini rappresenta un utile strumento per il rispetto dell’embargo di armi, osservando il ruolo di spicco dell’Italia, tra i principali promotori dell’operazione, e l’impegno a fare in modo che l’operazione sia bilanciata. In merito, la Sereni ha rivelato che dall’avvio dell’operazione siano state fatte al Consiglio di sicurezza Onu 10 segnalazioni di violazioni, 5 da parte del Gna e 5 dell’Lna. (Res)