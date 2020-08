Monza: finanziamento da 800mila euro per interventi a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un finanziamento di oltre 800 mila euro per i progetti dei cinque Ambiti Territoriali della Brianza (Monza, Carate Brianza, Vimercate, Seregno e Desio), coordinati dal Comune di Monza, che hanno partecipato al programma di intervento territoriale a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio. Finanziati dal fondo europeo "Fse 2014-2020/Opportunità inclusive", i progetti brianzoli hanno occupato i primi cinque posti della graduatoria davanti a tutte le provincie lombarde. "Gli Enti Locali, il Terzo Settore, gli Uffici di Piano e l'Ufficio Progetti Interambito hanno co-progettato insieme, dichiara l'assessore alle Politiche Sociali Désirée Merlini. In particolare quest'ultimo, nato dalla volontà bipartisan delle presidenze degli Ambiti, è stato importante per lo straordinario risultato ottenuto". "Trame inclusive", è il progetto dell'Ambito Territoriale di Monza (Brugherio, Monza e Villasanta), con 90 punti ha ottenuto il primo posto su 51 progetti finanziati e un finanziamento di 163 mila euro. La cifra necessaria per completare il progetto (40.973,18 euro) sarà coperta con risorse dell'Ambito stesso. L'obiettivo del progetto è affiancare le persone espulse dal mondo del lavoro o chi è ai margini per potenziare e sviluppare le skills necessarie in un'ottica di riconversione. "Sul fronte sociale - sottolinea l'assessore - ci aspetta un "autunno caldo" a causa degli effetti generati, nel breve e medio periodo, dall'emergenza Covid-19. Sebbene ad oggi non sia ancora possibile valutare una ricaduta specifica sul territorio, i macro-dati a livello nazionale indicano processi di flessione dell'occupazione intorno al 7%. A partire da questa analisi riteniamo che questo progetto possa essere un'importante e ulteriore risorsa per far fronte alle nuove criticità sociali provocate dalla pandemia che avranno conseguenze molto pesanti sulle condizioni di vita dei soggetti già fragili". (com)