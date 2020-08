Italia-Paesi Bassi: presidente commissione Esteri Fassino a colloquio con ambasciatore Flamand

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati, Piero Fassino, ha ricevuto quest'oggi l'ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi in Italia, Joost Flamand. Secondo quanto riportato da una nota stampa, il colloquio ha permesso di fare un punto sullo stato delle relazioni bilaterali dopo il dibattito in sede europea sulle misure straordinarie disposte dall'Ue a sostegno dei Paesi membri colpiti dalle conseguenze della pandemia da Covid-19. Con l'interlocutore diplomatico olandese, il presidente Fassino ha analizzato come le dinamiche intergovernative tra gli Stati membri dell'UE, oggi confrontati con sfide epocali, siano spesso rappresentate in modo alterato, accentuando pregiudizi e diffidenze che è essenziale superare. Per questo appare utile e necessario un rafforzamento della cooperazione parlamentare che, affiancandosi alle buone relazioni tra i Governi, consente di consolidare i rapporti di fiducia tra i popoli, tanto più tra paesi fondatori dell'Unione europea. In questa direzione il presidente Fassino ha prospettato all'ambasciatore l'utilità di contatti a breve termine con gli omologhi presidenti olandesi. (Com)