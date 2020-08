Messico: a giugno 5,7 milioni di persone rientrano nel mercato del lavoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha però rivendicato la bontà di un'azione che avrebbe permesso di "ammorbidire" la curva dei contagi dando tempo al paese di dotarsi delle strutture sanitarie in grado di assorbire l'emergenza e di disegnare una riapertura ragionata delle attività. Una ripresa che dovrebbe percepirsi già dal mese di luglio. "Ci sono indizi in questo senso. Dopo aver registrato nel caso dell'occupazione fino a 82 mila posti perduti a giugno, a luglio praticamente non c'è stata perdita di lavoro", ha assicurato il presidente pronosticando una ripresa a "V" dell'economia. Le autorità sanitarie del Messico hanno confermato 6.148 nuovi casi di coronavirus in 24 ore, che portano il totale dei contagi registrati nel paese a 449.961. I nuovi decessi sono stati 857 e fanno salire il numero complessivo delle morti legate al virus a 48.869. I casi attivi sono il 43.648, il 9 per cento del totale. La maggior parte dei contagi (76.173) si concentra a Città del Messico. (segue) (Mec)