Egitto-Spagna: colloquio tra ministri Esteri Shoukry e Gonzalez Laya

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto Sameh Shoukry ha avuto un colloquio telefonico con l'omologa della Spagna Arancha Gonzalez Laya. Secondo quanto riferisce in una nota il ministero degli Esteri del Cairo, il rafforzamento dei rapporti bilaterali è stato insieme alla crisi in Libia il tema centrale del colloquio. Shoukry ha sottolineato l'esigenza di raggiungere un accordo comprensivo sulla Libia per stabilizzare il cessate il fuoco e continuare negli sforzi per l'attivazione della dichiarazione del Cairo a completamento del percorso del processo di Berlino. Anche la questione palestinese, insieme alle tensioni nel Mediterraneo orientale, sono stati temi affrontati nel colloquio: su quest'ultimo punto il capo della diplomazia di Madrid ha sottolineato l'esigenza di rispettare il diritto internazionale marittimo per garantire la stabilità della regione. (Res)