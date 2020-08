Difesa: Protezione civile, iniziano le operazioni di recupero delle ecoballe al largo della Toscana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta giunte in superficie le ecoballe verranno imbarcate su nave Caprera che provvederà a contenerle a bordo fino alla loro consegna all’impresa individuata dal Coordinatore degli interventi di recupero per il loro smaltimento. La Guardia costiera garantirà la necessaria cornice di sicurezza della navigazione in area di operazioni con l'impiego di proprie unità navali. Le delicate operazioni subacquee si svilupperanno attraverso due distinte fasi d’intervento. La prima, caratterizzata da profondità di lavoro inferiori ai 60 metri, prevederà immersioni in libera dei palombari del Gos attraverso il supporto di nave Tedeschi che, per l’occasione, imbarcherà una camera di decompressione per garantire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza. La seconda fase sarà svolta nei fondali superiori ai 60 metri di profondità grazie all’ausilio di nave Anteo che, attraverso le proprie apparecchiature subacquee per immersione profonda ed alla tecnica dell’immersione in saturazione, permetterà agli operatori di Combusin di concludere il lavoro recuperando le rimanenti ecoballe rinvenute in alto fondale. L'operazione in atto, conclude la nota, costituisce l’ulteriore esempio della proficua collaborazione del dicastero della Difesa con il dipartimento della Protezione civile al servizio della comunità. (Com)