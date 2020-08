Governo: Tajani (FI), non entreremo mai in maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ha osservato: "Le poltrone e i giochi di palazzo non ci interessano, non entreremo mai nella maggioranza". Intervenendo a "Timeline", su Skytg24, l'esponente di FI ha aggiunto: "Siamo parte del centrodestra, siamo l'anima liberale, cattolica, europeista, garantista e liberale del centrodestra, ma siamo parte del centrodestra e senza Forza Italia il centrodestra non vince, né a livello locale né a livello nazionale". (Rin)