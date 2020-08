Libano-Francia: telefonata tra ministri dell'Economia, ribadito impegno di Macron a sostegno "popolo fratello"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze della Francia, Bruno Le Maire, ha avuto un "lungo scambio telefonico con la mia controparte libanese", Raoul Nehme, nel corso del quale ha espresso "la solidarietà della Francia" riguardo all'esplosione di ieri" a Beirut. Secondo quanto riferito su Twitter dallo stesso Le Maire, il ministro francese ha ribadito "il nostro impegno con il presidente Emmanuel Macron nel sostenere con qualsiasi mezzo utile un popolo fratello". Il presidente francese, Emmanuel Macron, sarà domani a Beirut per incontrare le autorità locali, secondo quanto riferito oggi dall'Eliseo. Il capo dello Stato francese ha deciso di recarsi in Libano in seguito alle violente esplosioni verificatesi ieri nella capitale del paese mediorientale. In precedenza Macron ha annunciato in precedenza l'invio di aiuti sanitari e personale della protezione civile francese. (Frp)