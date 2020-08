I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: la Tunisia invierà due aerei militari con aiuti a Beirut - La Tunisia invierà urgentemente due aerei militari carichi di aiuti alimentari, medicine e forniture mediche in Libano, per fornire assistenza ai feriti nelle violente esplosioni del porto di Beirut. La decisione è stata presa oggi dal presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, durante una riunione con il ministro della Difesa nazionale, Imed Hazgui, e il ministro degli Affari sociali e della Sanità pubblica ad interim, Habib Kchaou, convocata per discutere dei mezzi di soccorso che la Tunisia può fornire al popolo libanese. Il presidente Saied ha anche ordinato di prendere in carico un centinaio di feriti e di farli curare presso l’ospedale militare e i rimanenti ospedali tunisini. Durante l’incontro il presidente e i ministri hanno ribadito la loro solidarietà al popolo libanese e la disponibilità della Tunisia a restare “al fianco del Libano” in questo momento molto difficile. Nella giornata di oggi anche l’Associazione dei chirurghi tunisini (Atc) si è mobilitata per prestare soccorso ai feriti di Beirut, lanciando un appello ai chirurghi viscerali tunisini per una missione volontaria di dieci giorni in Libano. Nel frattempo il capo del governo in carica per gli affari correnti, Elyes Fakhfakh, ha visitato la residenza dell’ambasciatore libanese a Tunisi, Tony Frangié, per presentargli le condoglianze a nome del governo e del popolo tunisino e per esprimere la solidarietà della Tunisia al Libano, “paese fratello”. (segue) (Res)