I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Libano: Egitto e Iraq inviano aerei con aiuti medici a Beirut - L’Egitto e l’Iraq inviano aerei carichi di aiuti medici in Libano, il giorno dopo la tragica esplosione che ha colpito il porto della capitale Beirut. Secondo il ministro dell’Informazione dell’Egitto Osama Heikel, citato dal quotidiano “al Ahram”, il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha ordinato oggi di preparare urgentemente due aerei carichi di materiale medico destinati al “popolo fratello” del Libano. Fra le circa 113 vittime dell’esplosione figurano due cittadini egiziani. Secondo quanto riferito dall’agenzia irachena “Ina”, l’Iraq ha inviato oggi nella capitale libanese un aereo carico di aiuti e medicine e una squadra di medici e chirurghi per curare i feriti. Il primo ministro iracheno Mustafa al Kadhimi aveva annunciato l’invio urgente di mezzi di soccorso in una conversazione telefonica avuta con l’omologo libanese Hassan Diab, dopo aver espresso la vicinanza degli iracheni al popolo del Libano. (segue) (Res)