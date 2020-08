© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: deputata Ayari propone creazione ministero dei tunisini all’estero - La deputata del movimento tunisino Amal, Yassine Ayari, ha proposto al premier incaricato Hichem Mechichi la creazione di un ministero per i tunisini all'estero. Lo ha dichiarato la stessa Ayari al termine di un incontro con Mechichi. Secondo quanto riferito dalla Ayari, durante il colloquio è stato proposto anche l’istituzione di segretariati statali incaricati della sicurezza digitale, turismo e diplomazia digitale. Secondo la Ayari, "il capo del governo nominato è stato attento alle proposte del movimento". "La visione di Mechichi per il futuro governo non è ancora chiara", ha dichiarato la deputata. La Ayari ha anche ritenuto che il parlamento abbia perso la sua legittimità e che la soluzione risieda nell'organizzazione delle elezioni anticipate. (Res)