- India: Modi posa prima pietra tempio di Rama ad Ayodhya, “simbolo cultura e spirito nazionale” - L’inizio della costruzione del tempio di Rama ad Ayodhya è una giornata “storica” e segna l’inizio di “un capitolo glorioso per l’India”. Lo ha detto il primo ministro indiano, Narendra Modi, nella cerimonia odierna della posa della prima pietra nella città dell’Uttar Pradesh che secondo gli induisti ha dato i natali alla divinità. Secondo il premier “in tutto il paese il popolo è eccitato ed emozionato per aver raggiunto ciò che aspettava da secoli” e la data di oggi ripaga generazioni di sacrifici come quella del 15 agosto, Giorno dell’Indipendenza. “Rama continua a essere il fondamento della nostra cultura” e il tempio a lui dedicato sarà “un moderno simbolo della nostra cultura, fede eterna, spirito nazionale e forza di volontà collettiva”, ha proseguito il leader, aggiungendo che oltre a essere di ispirazione per le generazioni future il luogo di culto cambierà anche l’economia della regione aprendo nuove opportunità. Il capo del governo, inoltre, ha evidenziato il contributo offerto dalle persone comuni in tutto il paese per la realizzazione dell’opera. (segue) (Res)