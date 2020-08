© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: coronavirus, 21.390 casi e 60 decessi, aumento contagi nella Valle di Katmandu - Il Nepal ha registrato 381 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, raggiungendo un totale di 21.390. Sono stati registrati altri due decessi e il numero delle vittime è salito a 60. Lo ha riferito il ministero della Sanità nel suo bollettino odierno. Sono stati effettuati 6.359 test basati sulla tecnica della reazione a catena della polimerasi, portando il numero complessivo a 412.953. Sono stati dimessi 130 pazienti; quelli che si sono ripresi sono in tutto 15.156, pari al 70,8 per cento dei contagiati. Restano 6.174 casi attivi. Degli ultimi casi emersi 62 sono stati individuati nella Valle di Katmandu, i cui ospedali sono in difficoltà. Il ministero della Sanità ha proposto un regime di “semi-lockdown” nella Valle per contenere la diffusione del contagio. Tutti i 77 distretti del paese sono stati interessati dal contagio, ma attualmente sette (Khotang, Dhankuta, Bhojpur, Sankhuwasabha, Manang, Mustang e Rukum Ovest) non hanno più alcun caso attivo. (segue) (Res)