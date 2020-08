© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bangladesh-Giappone: colloquio Hasina-Abe su coronavirus, Tokyo dona 329 milioni di dollari - La premier del Bangladesh, Sheikh Hasina, ha avuto oggi un colloquio con l’omologo del Giappone, Shinzo Abe, incentrato sulla pandemia di coronavirus. Lo ha reso noto il segretario per la Stampa bengalese, Ihsanul Karim. Secondo quanto riferito, il primo ministro giapponese ha annunciato una donazione di 329 milioni di dollari, già approvata dal parlamento, per aiutare Dacca a far fronte all’emergenza sanitaria. I due leader hanno discusso della cooperazione bilaterale e dei progetti di sviluppi in corso nel Bangladesh con l’assistenza di Tokyo. Hasina ha sollecitato un rafforzamento della collaborazione e ulteriori investimenti da parte giapponese. La leader bengalese, inoltre, ha aggiornato l’interlocutore sulla crisi rohingya, ha ringraziato per le forniture di dispositivi di protezione individuale e ha auspicato che le Olimpiadi di Tokyo, rimandate di un anno, possano svolgersi senza problemi nel 2021. (segue) (Res)