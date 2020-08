I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bozza decreto Agosto: senza ok della Commissione Ue sul piano, Alitalia è posta in liquidazione - La bozza del decreto Agosto, di cui "Agenzia Nova" è entrata in possesso, prevede per quanto concerne la newco Alitalia che "in assenza della favorevole valutazione della Commissione europea sul piano, la società è posta in liquidazione". Il testo sottolinea che "in sede di prima applicazione della presente disposizione, è autorizzata la costituzione della società ai soli fini dell’elaborazione del piano industriale. Il capitale sociale iniziale è determinato in 10 milioni di euro. Il piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto, è approvato dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla costituzione della società. Tale piano è trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza e alle Camere per l’espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia. Le commissioni parlamentari competenti", si legge sempre nel documento, "esprimono un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione. A seguito della favorevole valutazione del piano da parte della Commissione europea, sono apportate le opportune modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, incluso l’adeguamento del capitale sociale. Il piano industriale può prevedere la costituzione di una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché l’acquisto o l’affitto, anche a trattativa diretta - conclude la bozza del decreto Agosto -, di rami d’azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall’Ente nazionale per l'aviazione civile, anche in amministrazione straordinaria". (segue) (Rin)