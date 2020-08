I fatti del giorno – Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fase 3: Speranza, ordinanza su treni essenziale per non vanificare sacrifici - L’ordinanza con cui è stato ripristinato il distanziamento sui treni ad Alta Velocità è un provvedimento “essenziale” per non vanificare i sacrifici fatti dagli italiani nella lotta contro il coronavirus. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo al Question time alla Camera. “Abbiamo piegato la curva dei contagi grazie ad atteggiamenti positivi e misure rigorose – ha ricordato Speranza -. Siamo in una fase migliore ma guai a pensare che battaglia sia vinta, così come in Europa. L'ordinanza di sabato scorso non è legata solo alla vicenda dei treni ma al rispetto di tre regole essenziali: uso delle mascherine, distanziamento sociale e lavaggio frequente delle mani. I termini di questa ordinanza verranno confermati nei prossimi dpcm che andremo a varare. Da parte mia voglio dire con chiarezza che è evidente che ogni scelta restrittiva comporta dei costi, dei sacrifici e dei disagi, ma dobbiamo rispettare questi tre principi fondamentali perché solo questo ci permette di non vanificare il lavoro fatto in questi mesi”. (segue) (Rin)