I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: Amendola, in nostro Piano per la ripresa investimenti per riformare Pa e giustizia - Il Piano nazionale per la ripresa dell’Italia includerà investimenti per riformare la Pubblica amministrazione e la giustizia. Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Vincenzo Amendola, durante un’audizione alla commissione Politiche Ue del Senato sui seguiti del Consiglio europeo del 17-21 luglio e sull'iter di preparazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr). “I due grandi obiettivi del Piano nazionale sono riforme e investimenti”, ha spiegato Amendola sottolineando che le risorse andranno a “rendere il nostro sistema più forte e resiliente ma anche per avviare riforme della Pubblica amministrazione e della giustizia, che sono oggetto delle raccomandazioni della Commissione europea”, ha detto Amendola secondo cui anche per quanto riguarda il capitolo dell’inclusione sociale, il governo intende “cucire le fratture che ci sono nel nostro paese”. (segue) (Rin)