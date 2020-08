Coronavirus: Oms, stretti contatti con Russia su prequalifica del vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) mantiene uno stretto contatto con le autorità di Mosca in merito alla prequalifica di un vaccino contro il Covid-19 attualmente in fase di sviluppo in Russia. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” la responsabile delle comunicazioni dell'ufficio regionale dell'Oms per l'Europa, Catharina de Kat. "La prequalificazione di qualsiasi vaccino da parte dell'Oms comprende una rigorosa revisione e valutazione di tutti i dati di sicurezza ed efficacia richiesti raccolti attraverso studi clinici", ha affermato de Kat. L'Oms ha elogiato la Russia per l’eccellente velocità di registrazione mostrato nello sviluppo dei vaccini. “La Federazione Russa ha una tradizione eccellente nella produzione e nella registrazione delle vaccinazioni. Ad esempio, il vaccino contro la febbre gialla prodotto dalla Russia è stato prequalificato dall'Oms, i vaccini prodotti a livello nazionale sono responsabili dell'eradicazione della polio dal paese e la fase finale dell'eradicazione del vaiolo globale guidata dall'Oms è stata raggiunta grazie a una donazione di un milione di dosi di russo prodotte dal vaccino contro il vaiolo”, ha sottolineato la portavoce. (segue) (Rum)