Coronavirus: Oms, stretti contatti con Russia su prequalifica del vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) ha dichiarato il 3 agosto che si aspettava che il primo vaccino russo contro il Covid-19 venga registrato entro dieci giorni. Il ministero della Difesa russo ha riferito lo stesso giorno che i volontari per il vaccino, sviluppato congiuntamente con l'Istituto di ricerca epidemiologia e microbiologia di Gamaleya, hanno dimostrato una risposta immunitaria senza effetti collaterali. Il ministro della Sanità russo Mikhail Murashko ha dichiarato il 31 luglio che il paese ha in programma di iniziare la vaccinazione di massa a ottobre. (Rum)