Usa-Zimbabwe: dipartimento del Tesoro impone sanzioni nei confronti dell’uomo d’affari Tagwirei

- Gli Stati Uniti hanno imposto delle sanzioni all’uomo d’affari zimbabwiano Kudakwashe Regimond Tagwirei e alla sua compagnia Sakunda Holdings per aver offerto sostegno al governo dello Zimbabwe, nonché per essere posseduta o controllata da Tagwirei. La misura, si legge in una nota del dipartimento del Tesoro, giunge nel giorno del secondo anniversario del giro di vite imposto dal governo di Harare per reprimere le proteste contro i presunti brogli elettorali alle elezioni presidenziali del 2018. “Tagwirei e altre élite dello Zimbabwe hanno fatto deragliare lo sviluppo economico e hanno danneggiato il popolo dello Zimbabwe attraverso la corruzione”, ha dichiarato il vice segretario al Tesoro, Justin G. Muzinich. “Gli Stati Uniti sostengono il benessere economico del popolo dello Zimbabwe e prenderanno di mira azioni repressive e corrotte da parte dei politici dello Zimbabwe e dei loro finanziatori”, ha aggiunto. Tagwirei è un uomo d'affari dello Zimbabwe che vanta legami di lunga data con il partito Zanu-Pf, al potere nello Zimbabwe, e con funzionari di alto livello del governo di Harare, tra cui l'attuale presidente Emmerson Mnangagwa e il primo vicepresidente Constantino Chiwenga, entrambi soggetti alle sanzioni Usa. Secondo il dipartimento del Tesoro, Tagwirei avrebbe utilizzato i suoi rapporti con funzionari di alto livello dello Zimbabwe per ottenere contratti statali e ricevere un accesso privilegiato alla valuta forte, compresi i dollari Usa. A sua volta, Tagwirei avrebbe fornito beni di lusso a funzionari governativi dello Zimbabwe di livello senior. Dalla destituzione dell'ex presidente Robert Mugabe, avvenuta nel 2017, Tagwirei avrebbe inoltre messo in piedi una rete di affari opachi per far crescere il suo impero commerciale e incassare milioni di dollari. (Nys)