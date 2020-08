I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lazio: Zingaretti, da Regione 2 milioni a comuni per sicurezza urbana - E’ stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio l’avviso pubblico per la concessione ai comuni di contributi per il finanziamento di progetti per l’installazione di impianti di videosorveglianza di aree pubbliche, per la realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione e servizi digitali, per il recupero e la valorizzazione di aree urbane degradate che restituiscano spazi comuni ai cittadini. "L’importo complessivo del bando - si legge in una nota della Regione Lazio- è di 2 milioni di euro di cui 500mila euro riservati a progetti presentati da Roma Capitale e dai rispettivi Municipi. Le domande dovranno essere inviate entro il 18 settembre. Investimenti che si affiancano all’azione congiunta e sinergica di più livelli istituzionali per garantire il diritto alla sicurezza e alla qualità della vita, la riqualificazione dello spazio urbano, il recupero del degrado ambientale, e per la prevenzione e il contrasto alla criminalità comune e organizzata". (segue) (segue) (Rer)