I fatti del giorno - Roma (4)

- Migranti: D'Incà, tutti negativi al coronavirus coloro che si erano allontanati da struttura di Cori - In merito al centro di Cori, in provincia di Latina, "sono tutti risultati negativi, previo screening seriologico negativo al Covid i migranti che si erano allontanati dalla struttura nei giorni scorsi, la gran parte dei quali è stata prontamente rintracciata ed è attualmente in regime di quarantena". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, durante il question time alla Camera rispondendo all'interrogazione, rivolta al ministro dell'Interno, sulle iniziative per garantire il rispetto della quarantena da parte dei migranti irregolari sbarcati in Italia e per prevenire ulteriori sbarchi (Lollobrigida - Fd'I). (segue) (Rer)