I fatti del giorno - Roma (5)

- Roma: entrano di notte ubriachi in parco archeologico Colosseo, denunciati 4 turisti - Quattro turisti inglesi ubriachi, questa notte, hanno scavalcato la recinzione introducendosi nel Parco Archeologico del Colosseo a Roma. A lanciare l’allarme sono stati i vigilanti dell’area e sul posto sono arrivati i carabinieri della radiomobile di Piazza Venezia oltre ad alcune pattuglie dell’VIII Reggimento carabinieri Roma. L’incursione nell’area archeologica è avvenuta poco dopo le 5 all’altezza dell’Arco di Tito. I quattro, che comunque non hanno arrecato danni, sono stati denunciati per invasione di terreni e multati complessivamente per 1600 euro. (Rer)