Coronavirus: 138 nuovi casi e 5 morti in Lombardia, aumentano ricoverati

- Aumentano i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia: sono 138, di cui 13 "debolmente positivi" e 4 scoperti a seguito di 9.260 test sierologici. Lo fa sapere la Regione nel quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia, precisando che relativamente al numero dei nuovi positivi di oggi, tra i 62 casi rilevati in provincia di Mantova è compresa una prima parte (oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia) dei soggetti riferibili al focolaio di cui è stata data notizia ieri. Cresce anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, che raggiungono quota 11, due più di ieri; mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 164, quattro in più di ieri. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 5, che portano il totale da inizio pandemia a 16.824. I guariti/dimessi sono oggi 62, per un totale di 72.412 guariti e 1.460 dimessi. (Rem)