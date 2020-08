Incendi: Cgil, governo assente su prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A distanza di tre anni dai tragici eventi incendiari che hanno colpito e martoriato le montagne del centro Abruzzo nella Valle Peligna, con particolare accanimento sul Morrone, e che hanno causato enormi danni oltre che ai paesaggi, anche a fauna e flora, questa volta, a subire danni incalcolabili sono le montagne dell'Aquila che da una settimana sono assediate dalle fiamme.Nonostante il lavoro incessante del personale dei Vigili del Fuoco, della protezione Civile e dell'Esercito, la macchina dei soccorsi solo in queste ore è riuscita a controllare gli incendi, anche grazie alle copiose piogge cadute nella serata di ieri che hanno generato però altri ed ulteriori danni". Lo afferma la Cgil che avvia una riflessione sull'accaduto in questi giorni nel territorio del Comune dell'Aquila per gli incendi che si sono susseguiti e sulla necessità di approntare una adeguata strategia organizzativa. "La difficoltà nello spegnimento dei fuochi ed il passare dei giorni dall'avvio degli incendi, hanno generato gravi danni al territorio facendo nel contempo crescere la rabbia mista a sconforto della cittadinanza che ha assistito impotente a questo tragico evento - aggiunge -. Come nell'emergenza sanitaria da Covid 19 , anche in questa emergenza ambientale si ha la percezione dell'assenza dello Stato e delle Istituzioni non tanto per le difficoltà operative che ovviamente si riscontrano in tragedie ambientali di questo tipo, quanto per l'assenza di funzionali opere di prevenzione sul territorio, gravissime in una Regione nota per la sua conformazione orografica". (Gru)