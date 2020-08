Rifiuti: Fd'I Lazio, M5s si spacca su piano regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la discussione sul piano rifiuti alla Regione Lazio "stiamo assistendo a un delirante atteggiamento del Movimento 5 Stelle che sta dando vita a uno spettacolo non degno di una istituzione". È quanto dichiara in una nota il gruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. "I grillini, infatti, sono riusciti nell'impresa di essere in dissenso fra di loro con cinque interventi e posizioni diverse su un unico emendamento. Una spaccatura così forte ed evidente, tra i fans e i contro della sindaca Raggi e del sostegno alla giunta Zingaretti, che lascia senza parole, ma mette chiaramente il luce come i sedicenti moralizzatori della politica non sono altro che dilettanti allo sbaraglio pronti a farsi la guerra fra di loro pur di mantenere la poltrona. Oramai sono capaci di dire e fare tutto e il contrario di tutto infischiandosene del bene dei cittadini della Capitale e della Regione". (Com)