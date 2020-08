Coronavirus: 62 nuovi casi per prima parte focolaio Mantovano, stabili altre province lombarde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 62 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Mantova. Un numero che comprende una prima parte del focolaio annunciato ieri, come precisa il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia. Seguono le province di Bergamo, con 17 nuovi casi (ieri +5), Milano con 16 nuovi casi, di cui 8 a Milano città (ieri rispettivamente +19 e +16) e Brescia, a +15 (ieri +2). Incrementi minori nelle altre province: a Como e Monza Brianza +5; a Lodi +4; a Cremona e Varese +3; a Pavia +1; mentre non si segnalano nuovi contagi a Lecco e Sondrio. (Rem)