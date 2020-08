Nigeria: proteste antigovernative ad Abuja, almeno 60 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 60 persone sono state arrestate in una protesta antigovernativa nella capitale della Nigeria, Abuja. Lo denuncia in una nota la piattaforma Revolution Now, promotrice della protesta. La piattaforma è stata creata un anno fa dall’ex candidato presidenziale e fondatore del sito d’informazione “Sahara Reporter”, Omoyele Sowore, il quale chiede una “rivoluzione” nel Paese e denuncia le presunte frodi che avrebbero consentito al presidente Muhammadu Buhari di ottenere la rielezione alle elezioni presidenziali del febbraio 2019. Da allora Sowore è stato accusato di tradimento, riciclaggio di denaro e "cyberstalking" per la presunta condivisione di informazioni false e offensive sul presidente Buhari. Sowore è stato detenuto per 130 giorni prima di essere rilasciato su cauzione ed è attualmente in attesa di processo.(Res)