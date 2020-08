Coronavirus: Copasir chiede a Presidenza Consiglio documentazione Cts

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) chiede alla Presidenza Consiglio la documentazione del Comitato tecnico scientifico relativa all'emergenza coronavirus. "Nella seduta di ieri - si legge in una nota del presidente Raffaele Volpi - il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha audito il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese che, dopo la sua relazione, si è confrontata sulle domande dei componenti in particolare sulla tematica di eventuali tensioni sociali che potrebbero eventualmente verificarsi nell'ultimo periodo del 2020. Il Copasir ha altresì convenuto nella stessa seduta di richiedere alla Presidenza del Consiglio la documentazione del Comitato tecnico scientifico relativa al coronavirus. (Rin)