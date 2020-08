Zavoli: Mulè (FI), modello per generazioni future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricordare Sergio Zavoli significa ricordare un uomo che ha saputo attraversare due secoli e ha saputo imprimere, con la forza dell'intelligenza, la capacità della visione, la tenacia dello studio, questi due secoli. Lo ha detto il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé, intervenendo nell'Aula di Montecitorio. "Un uomo che seppe immaginare negli anni Cinquanta il Processo alla tappa del Giro d'Italia; quel Processo alla tappa che ancora oggi viene preso come modello per trasmissioni televisive di racconto. Sergio Zavoli - ha proseguito Mulè - aveva la tenacia dello studio e TV7, che ancora oggi va in onda nel servizio pubblico, rimane una pietra miliare sul modo in cui si conducono le inchieste, ed è il modo con cui Sergio Zavoli ha insegnato e allevato varie generazioni di giornalisti italiani. Quel giornalismo che non si accontenta di rapide e veloci letture, ma quel giornalismo che va nei luoghi, verifica ciò che accade e li riporta così come sono, nella loro crudezza e nella loro nettezza. Sergio Zavoli è stato un modello e rimarrà un modello per le generazioni a venire in un'epoca in cui la superficialità e la mancanza di approfondimento troppe volte si impadroniscono del modo di fare giornalismo", ha concluso l'esponente azzurro. (Rin)