Milano: tenta rapina a venditore ambulante e lo minaccia con coltello, arrestato 18enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 18enne di origini marocchine è stato arrestato ieri dalla Polizia ferroviaria di Milano per aver tentato di rapinare un venditore ambulante alla stazione Centrale. I poliziotti sono intervenuti in piazza IV Novembre, in quanto, poco prima, un giovane aveva cercato di rubare un carica batteria per cellulare, ad un venditore ambulante. Quest'ultimo, accortosi dell'intenzione del ragazzo, si è opposto al tentativo di furto, ma è stato prima colpito con un pugno al volto e poi minacciato con un coltello. Una guardia giurata ha assistito alla scena e ha allertato i poliziotti in stazione Centrale, indicando loro il nordafricano. I poliziotti hanno raggiunto il 18enne e, dopo aver rinvenuto all'interno del suo borsello un coltello, lo hanno arrestato per tentata rapina aggravata. Il giovane è stato successivamente associato al carcere di San Vittore. (com)