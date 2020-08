Campania: Rivellini (Fd'I), presentato esposto su Oss a Corte conti e Procura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivellini ha continuato: "Questo è il primo di altri esposti che stiamo preparando perché sono troppi gli aspetti da chiarire, troppe le procedure nebulose avviate durante il periodo dell'emergenza". E quindi ha aggiunto: "Covid center costruiti e mai inaugurati (Caserta e Salerno ancora in attesa di collaudo), Sanità locale smantellata, grave carenza di medici di base, circa 2500 in meno, di cui è colpevole sempre la giunta De Luca. Ora aspettiamo l'intervento della magistratura. Ritengo ormai necessaria l'apertura di una commissione d'inchiesta interna alla Regione Campania". Alla conferenza stampa ha preso parte anche Andrea Santoro, coordinatore cittadino di Fd'I e l'avvocato Luigi Ferrandino, che ha preparato l'esposto: "Riteniamo questo episodio gravissimo, rilevando reati di natura penale e mancanze contabili. La nostra intenzione è stata quella di attirare l'attenzione della magistratura per far nascere, quanto prima, un'attività d'indagine" (Ren)