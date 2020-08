Mafia: Lamorgese, soddisfazione per arresto Badalamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha espresso soddisfazione per l’arresto di Leonardo Badalamenti, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale. “L’arresto di questa mattina, operato dalla Direzione Investigativa Antimafia di Palermo, in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e la polizia brasiliana, - ha dichiarato la titolare del Viminale in una nota – dimostra, ancora una volta, la professionalità e l’impegno delle nostre Forze dell’ordine sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata e l’importanza strategica della cooperazione internazionale di polizia come strumento per una più efficace azione di prevenzione e repressiva contro fenomeni ed interessi criminali che superano i confini nazionali”, conclude Lamorgese.(Com)