Bulgaria: proteste antigovernative, manifestanti proseguono lo sciopero della fame

- Proseguono le proteste a Sofia, in Bulgaria, contro il governo del premier Bojko Borisov. Secondo quanto riferisce la stampa locale, un gruppo di manifestanti si è accampato davanti al palazzo del governo e prosegue lo sciopero della fame avviato nei giorni scorsi. Attualmente sarebbero 3 le persone che proseguono lo sciopero della fame, mentre una quarta persona è stata ricoverata in stato precomatoso dopo aver rifiutato cibo e acqua per 6 giorni. Si tratta del 28mo giorno di proteste contro il governo in Bulgaria. Nei giorni scorsi i manifestanti hanno allestito alcune tende da campeggio in mezzo a tre dei principali incroci stradali della capitale Sofia. (segue) (Seb)