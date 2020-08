Bulgaria: proteste antigovernative, manifestanti proseguono lo sciopero della fame (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 15 luglio il premier Borisov ha chiesto le dimissioni di tre ministri, quello delle Finanze Vladislav Goranov, dell'Economia Emil Karanikolov e dell'Interno Mladen Marinov. La decisione è stata presa dopo un incontro fra Borisov, leader di Gerb, e i coordinatori regionali della forza politica con l'obiettivo di rigettare e smentire le "insinuazioni" su uno stretto legame fra Gerb e il Movimento per i diritti e la libertà, partito d'opposizione rappresentativo della componente turca. Secondo una nota emanata da Gerb, i 3 ministri si sono resi subito disponibili a rassegnare le dimissioni. Il leader del Movimento per i diritti e la libertà, Ahmed Dogan, è stato al centro della polemica politica a causa della sua residenza sul Mar Nero, sorvegliata dagli uomini della guardia presidenziale, il Servizio nazionale per la protezione (Nsp). Il presidente Radev ha dichiarato di avere il controllo solo "formale" su Nsp mentre il controllo reale è del potere esecutivo, motivando così l'utilizzo della guardia presidenziale per la protezione di Dogan. Borisov ha smentito le affermazioni di Radev affermando che Nsp è sotto l'esclusivo controllo del presidente e che l'episodio "fa parte della trama" contro il governo. (segue) (Seb)