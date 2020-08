Bulgaria: proteste antigovernative, manifestanti proseguono lo sciopero della fame (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso ha fatto scoppiare venerdì 10 luglio delle proteste a Burgas, nei pressi del Parco Rosenets, dove si trova la residenza di Ahmed Dogan protetta dai membri dell'Nsp. La residenza si trova accanto ad una spiaggia pubblica il cui accesso era stato negato in passato proprio dalle guardie Nsp per proteggere la sicurezza di Dogan. L'Alta Procura amministrativa (Vap) della Bulgaria ha nel frattempo aperto un fascicolo per appurare se è stato violato il diritto alla proprietà statale esclusiva "di una spiaggia" situata nei pressi della marina adiacente al terminal portuale denominato Rosenets. Nei giorni scorsi un rimpasto di governo ha portato alle sostituzioni al vertice di 5 ministeri: Salute, Finanze, Economia, Interno e Turismo. Il precedente ministro della Salute Kiril Ananiev ha sostituito Vladislav Goranov alla guida del ministero delle Finanze, mentre il suo posto è stato occupato dal direttore dell'ospedale Alexandrovska di Sofia, Kostadin Angelov. Il direttore nazionale della polizia, Hristo Terziiski, ha occupato il posto del ministro dell'Interno uscente Mladen Marinov. Il nuovo ministro dell'Economia sarà Lachezar Borisov, che sale di grado nel dicastero sostituendo l'uscente Emil Karanikolov. (segue) (Seb)