Bulgaria: proteste antigovernative, manifestanti proseguono lo sciopero della fame (8)

- Il vicepremier Tomislav Doncev e i ministri della squadra di governo erano presenti al dibattito parlamentare mentre era assente il premier Bojko Borisov, che stava prendendo parte ai lavori del Consiglio europeo sul Fondo per la ripresa. Nel corso del dibattito la presidente del parlamento, Cveta Karajanceva, ha dichiarato che Borisov non è obbligato, secondo i termini di legge e costituzionali, ad essere presente ai lavori. La leader di Bsp, Kornelia Ninova, ha chiesto a nome della propria forza politica le dimissioni del governo, osservando che negli ultimi 3 anni gli scandali per corruzione che hanno coinvolto l'esecutivo sono arrivati "a più di 25". Sono invece 12, sempre secondo Ninova, i ministri che sono stati rimossi per corruzione. Il vicepremier Tomislav Doncev ha dichiarato che il governo bulgaro non ha intenzione di terminare il proprio mandato in anticipo. La corruzione, ha aggiunto, è un problema cronico della società e dello Stato bulgaro. La leader del partito di maggioranza Gerb, Daniela Daritkova, ha sottolineato la responsabilità della forza politica di fronte agli elettori in una fase delicata come quella della lotta al coronavirus e del rilancio dell'economia. Il leader della forza d'opposizione Volja e vicepresidente del parlamento, Veselin Mareski, ha definito il proprio partito "l'unico" per cui la gente non protesta in piazza. (Seb)