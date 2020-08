Coronavirus: Speranza, per vincere sfida indispensabile dialogo costruttivo con Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per vincere la sfida contro il coronavirus è "indispensabile il dialogo costruttivo e costante con le Regioni". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al Question time alla Camera. Quanto alle regole essenziali di contrasto al Covid, come l'uso delle mascherine e il distanziamento di almeno un metro, il ministro ha chiarito: "ci possono essere delle eccezioni, nel caso in cui il Comitato tecnico scientifico riconosca la possibilità, come sugli aerei, dove c'è una modalità che garantisce un ricambio dell'aria anche senza limiti di distanziamento. Credo che dobbiamo insistere su queste regole, insieme alle Regioni, con le quali in queste ore c'è un confronto in corso, come accaduto nei mesi scorsi. Le istituzioni repubblicane hanno retto, il Servizio sanitario nazionale ha retto, il nostro obiettivo è continuare su questa battaglia, perché siamo fuori dalla tempesta, ma la battaglia non è ancora vinta".(Rin)