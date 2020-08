Bangladesh: coronavirus, 246.674 casi e 3.267 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh ha registrato 2.654 nuovi casi e 33 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi è salito a 246.674, con un tasso di infezione del 23,78 per cento, e quello delle vittime a 3.267, con un tasso di mortalità dell’1,32 per cento. Ieri sono stati effettuati 11.160 test basati sulla reazione a catena della polimerasi, in 83 laboratori abilitati, e il totale è salito 1.212.416. Lo ha reso noto la Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) nel bollettino odierno. Dai dati emerge anche che 1.890 casi sono stati dichiarati risolti e che il totale dei pazienti guariti ha raggiunto 141.750, con un tasso di recupero del 57,46 per cento. Il paese asiatico, in cui l’epidemia è emersa l’8 marzo, è attualmente al 16mo posto al mondo per numero di casi. (segue) (Inn)